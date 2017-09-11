وكالة روسية : إطلاق صاروخ ” S-200 ” السوري باتجاه الطيران الإسرائيلي .. و إصابة طائرة

قالت وكالة سبوتنيك الروسية، الأحد، إن صفحات تناقلت خبر إسقاط طائرة إسرائيلية في الجنوب، بينما لم يصرح أي مصدر مسؤول عن أي معلومة وردت.

وأضافت الوكالة التي عنونت خبرها بـ “إطلاق صاروخ S-200 السوري باتجاه الطيران الإسرائيلي”، أن رادارات الدفاع الجوي السوري تابعت منذ الساعة 10.25صباحاً طائرتي من طراز “16 F-“، وعند الساعة 11.26 جاءت الأوامر بتدمير الهدف وتم إطلاق صاروخ باتجاه الطائرتين.

وتمت متابعة الصاروخ حتى إصابته الهدف فوق شمال صيدا الساعة 11.27.30 صباحاً، وكانت الطائرتان تناوران باتجاه الشمال، وتم تأكيد الإصابة من عدة مواقع رادار وكتائب دفاع جوي كانت تتابع الهدف أيضاً.