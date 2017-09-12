إطلاق هاتف ” شاومي مي ميكس 2 ” بشاشة تملأ واجهته

أعلنت شركة #شاومي رسمياً عن الجيل الثاني من هاتفها الذكي “مي ميكس”، الذي حافظ كما تصميم سلفه المميز ذي الشاشة التي تملأ تقريباً كامل واجهته، بالإضافة إلى عدد من المزايا القوية الأخرى.

ويعد هاتف “مي ميكس” من الشركة الصينية أول هاتف ذكي مع شاشة تغطي كامل الواجهة، وهو اتجاه تبنته معظم شركات صناعة الهواتف الذكية الكبرى الأخرى، بما في ذلك سامسونغ وإل جي، خلال 2017.

ويقدم “مي ميكس 2” شاشة بقياس 5.99 بوصات، أي أنها أصغر من شاشة الجيل الأول التي كانت بقياس 6.44 بوصات. وبخلاف “مي ميكس” تأتي الشاشة الجديدة مع نسبة بُعديّة 18:9 مقارنة بنسبة 17:9، كما قامت الشركة بتصغير الجزء السفلي من الشاشة بنسبة 12% وجعلت الزاوية أكثر انحناءً.

ويمتاز الهاتف أيضاً بهيكل مصنوع من إطارات من الألمنيوم وظهر الهاتف من السيراميك، كما توجد نسخة خاصة من الهاتف تقول شاومي إنه أول هاتف على الإطلاق يستخدم جسمًا من السيراميك، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، وعلى غرار الجيل الأول، حافظت شاومي على مكان الكاميرا الأمامية أسفل الشاشة، أي أن المستخدم سوف يضطر لقلب الهاتف رأسًا على عقب لالتقاط الصور الذاتية “سيلفي”.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، تأتي شاشة الهاتف من نوع LCD وبدقة 1920×1080 بكسل، وذاكرة عشوائية سعة 6 غيغابايت للنسخة القياسية وبحجم 8 غيغابايت للنسخة الخاصة، بالإضافة إلى مساحة تخزين داخلية بحجم 64 أو 128 أو 256 غيغابايت، وتأتي النسخة الخاصة مع مساحة 128 غيغابايت فقط.

ويضم “مي ميكس 2″، الذي يأتي بسماكة 7.7 ميليمترات ويزن 185 غراماً، معالجاً ثماني النوى من نوع كوالكوم سناب دراغون 835، كما يضم بطارية بسعة 3.400 ميلي أمبير/ساعة، ومنفذًا من نوع “يو إس بي-سي”. وعلى غرار هواتف آي فون 7 تأتي الهاتف بدون منفذ لسماعات الأذن.

وتعتزم شاومي طرح النسخة القياسية من الهاتف بسعر يبدأ من 500 دولار أمريكي لطراز 64 غيغابايت، وبسعر 550 دولاراً لطراز 128 غيغابايت، وبسعر 610 دولارات لطراز 256 دولاراً. أما النسخة الخاصة فستتوفر بسعر 720 دولاراً.