إيطاليا : فوهة بركان تبتلع عائلة في مدينة نابولي

لقي زوجان إيطاليان وابنهما البالغ من العمر 11 عاما مصرعهم، إثر وقوعهم في فوهة بركانية بالقرب من #نابولي ، بحسب ما أفاد القيمون على هذا الموقع.

وكانت العائلة تتجول في محيط #فوهة_سولفاتارا إحدى أكبر فوهات منطقة #فليغري البركانية في شمال غرب خليج نابولي.

وموقع فليغري هو منطقة بركانية شاسعة مؤلفة من حوالي 30 فوهة ورماد ووحل وكبريت وبخار يتصاعد من الأرض تثير قلق العلماء الذين يخشون احتمال حدوث ثوران فيها.

وقالت مسؤولة عن الموقع في اتصال هاتفي: “ما زلنا نحاول أن نفهم ما حدث تحديدا. لقد اجتازوا الحاجز الأمني وسقطوا في هوة”.

وأفادت الصحافة الإيطالية أن الولد كان أول من اجتاز الحاجز وسقط في الحفرة التي لم تكن عميقة جدا. وهب والداه لنجدته ويرجح أن يكونوا توفوا خنقا بسبب الانبعاثات الغازية.

وسلم الشقيق الأصغر الذي بقي خلف الحاجز من الحادثة، لكنه يعاني من حالة صدمة. ( AFP )