توقيت صادم لموقعة الكلاسيكو بين ريـال مدريد و برشلونة

أعلن رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، #خافيير_تيباس أن مباراة “كلاسيكو الأرض”، التي ستجمع بين #ريال_مدريد وغريمه التقليدي #برشلونة ، على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ستقام في الـ23 من ديسمبر المقبل.

لكن اللافت في الأمر، هو توقيت المواجهة الكروية المرتقبة بين الغريمين التقليديين؛ إذ ستقام في حدود الساعة الـ13 بتوقيت إسبانيا؛ أي الـ14 بتوقيت مكة المكرمة، وفق ما اوردت شبكة الخليج أونلاين البريطانية، وتندرج مواجهة الكلاسيكو ضمن لقاءات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني؛ أي قبل جولتين على نهاية الدور الأول من الليغا المحلية، التي يحمل لقبها نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد.

وتأتي مواجهة ريال مدريد وضيفه برشلونة بعد أيام قليلة من مشاركة الفريق الملكي في بطولة كأس العالم للأندية، التي تحتضنها الإمارات في الفترة ما بين 6 و16 ديسمبر المقبل، حيث يشارك فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في البطولة العالمية؛ بصفته بطلاً للقارة الأوروبية.

ويستهدف الاتحاد الإسباني، بالتعاون مع رابطة الليغا، تعزيز نسبة مشاهدة مباريات البطولة المحلية في جميع أرجاء العالم، حيث لا تحظى باهتمام شريحة كبيرة من سكان دول جنوب شرقي آسيا وقارتي أمريكا الشمالية والجنوبية عندما تقام في ساعات متأخرة من المساء حسب توقيت وسط أوروبا.

ويتطلع الاتحاد الإسباني، من خلال إقامة “المباراة الأكثر شعبيةً ومتابعةً في العالم” بالظهيرة؛ لمنافسة نظيره الإنكليزي في السوقين الآسيوية والأمريكية، بعد سنوات طويلة من هيمنة “البريميرليغ” من دون أي منافس.

وبعد مرور 3 جولات على بداية الليغا، يتصدر برشلونة وريال سوسييداد جدول ترتيب المسابقة المحلية برصيد 9 نقاط لكل منهما، في حين يوجد ريال مدريد بالمركز السابع بـ5 نقاط من فوز وتعادلين على أرضه أمام فالنسيا وليفانتي توالياً.

ومطلع هذا الموسم، تغلّب ريال مدريد على برشلونة بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع مواجهتي الذهاب والإياب بكأس السوبر الإسباني، التي توِّج بلقبها رفاق “الدون” البرتغالي كريستيانو رونالدو.