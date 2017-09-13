” الشورت بديلاً للمايوه و لا مانع من زواج الفائزة ” .. آلاف التعليقات الساخرة من المشاركات في مسابقة ” ملكة جمال سوريا 2017 ” ! ( صور )

” الشورت بديلاً للمايوه و لا مانع من زواج الفائزة ” .. آلاف التعليقات الساخرة من المشاركات في مسابقة ” ملكة جمال سوريا 2017 ” ! ( صور )

تناقلت صفحات وشبكات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو واسع، صوراً لفتيات قيل إنهن مرشحات لنيل لقب “ملكة جمال سوريا 2017″، وسط سخرية واسعة من بعضهن.

وتم نشر العديد من الصور عبر الصفحات، مع معلومات من قبيل اسم المرشحة وعمرها، دون وجود إمكانية للتأكد ما إذا كانت الفتاة هي مرشحة بالفعل أم لا، حيث أن ما يفترض أنها “الصفحة الرسمية” للمسابقة، لم تقدم معلومات كافية.

ويطلق على الصفحة الرسمية التي اطلع عليها عكس السير اسم “مسابقة ملكة جمال سورية”، وتشير إلى أن هذا الحدث يتم برعاية وزارة السياحة، بالتعاون مع شركات ووكالات خاصة.

وقالت وسائل إعلام موالية في أحد الأخبار القليلة المتعلقة بالمسابقة إن كلاً من “سالم مارديني وحسام نفاخ يستعدان لتنظيم حفل مسابقة ملكة جمال سوريا لعام 2017، مؤكدين استمرار مدة التقدم للمسابقة لمن تتوافر لديها الشروط حتى 5 -9 – 2017 مع العلم أن حفل تتويج الملكة سيكون في 21 -9 -2017”.

ونقل عن مارديني قوله إن “اختيار ملكة جمال سوريا خاضع لمواصفات عالمية تم استثناء شرطين منها فقط هما ارتداء المتسابقات المايو ووجود عقد يمنع صاحبة اللقب من الزواج لمدة 5 سنوات وذلك لما يتناسب مع الوضع الاجتماعي السوري خاصة في ظل الظروف التي تمر بها سورية، لكن تم إيجاد طريقة تقضي بالغرض من المسابقة باستبدال المايو بالشورت”.

وكشف مارديني أنه سيتم إلى جانب اختيار ملكة جمال لسوريا، اختيار ملكة جمال لكل محافظة وفي حال عدم مشاركة محافظة معينة سيتم اختيار المحافظة الأقرب.

وبطريقة ترويج بدائية نشرت صفحة المسابقة أرقام هواتف الشخصين المذكورين (مارديني ونفاخ)، وشروط الاشتراك، وطالبت الفتيات بالتواصل “عن طريق الواتس”.

وحددت “اللجنة المنظمة” لاحقاً موعداً لإجراء المقابلات، ثم نشرت بعضاً من صور المشاركات، ومن ثم صوراً لمقابلة اللجنة للفتيات في فندق شيراتون دمشق.

وتعرضت المسابقة لانتقادات من قبل مدونين سخروا من طريقة عرض وترويج مسابقة يفترض أنها رسمية وترعاها “وزارة” حيث لم يعلم بها أحد سوى عبر مواقع التواصل، ولا يوجد قائمة للمشاركات أو تعريف بهن، كما لم يعرف من هي اللجنة التي تقوم بالاختيار وما هي مؤهلاتها.

ومن بين الصور التي انتشرت للمشاركات المفترضات، وحازت على الكم الأكبر من المتابعة والسخرية، صور فتاة تدعى “بتول أحمد” (اللاذقية – 25 عاماً)، وظهرت بتول في الصور وهي مسربلة بمكياج مبالغ به، مضاف لعمليات التجميل غير الناجحة.

وخلال بضع ساعات فقط من نشر صورها على صفحة “مدينة طرطوس” حظيت بتول بما لا يقل عن 13 ألف انطباع (إعجاب – ضحك – غضب)، إلى جانب ما لا يقل عن 9 آلاف تعليق، كانت في معظمها ساخرة من الفتاة والمسابقة وتوقيتها والقائمين عليها.

ورغم ترويج القائمين على المسابقة على أنها الأولى من نوعها في سوريا منذ عشرات السنين، وبعد غياب طويل لها، إلا أن مدينة طرطوس كانت شهدت في آذار الماضي، مسابقة أطلق عليها اسم “ملكة جمال سوريا الأمل” وكانت أيضاً برعاية وزارة سياحة بشار الأسد، وتعرضت هي الأخرى لسخرية وتنديد بسبب ضعف التنظيم والتقييم، وافتقار المشاركات لأدنى المعايير.