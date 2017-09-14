أمريكا : ملكة جمال تكساس تنتقد ترامب بشأن تفوق العرق الأبيض

لفتت ملكة جمال ولاية #تكساس الأمريكية مارغانا وود، الأنظار إليها خلال حفل اختيار “ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية” ليس بجمالها فحسب، بل أيضا بجرأتها، فخلال فقرة “السؤال والجواب” التي تهدف في العادة إلى سبر ثقافة المشتركات، توجه جيس كاجل رئيس تحرير مجلة “بيبول” إلى وود بسؤال عن رأيها من موقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول المظاهرات المنادية بتفوق المواطنين البيض.

وسأل عضو لجنة التحكيم: “في الشهر الماضي، خرجت مظاهرات للنازيين الجدد والمنادين بتفوق البيض ولأعضاء من جماعة كو كلوكس كلان في شارلوتزفيل، وأسفرت عن مقتل متظاهرة مناهضة لتلك الأفكار. تعليقا على ذلك قال الرئيس إن الخطأ كان مشتركا، وكلا الطرفين كان فيهما أناس جيدين. هل كانوا كذلك بالفعل؟ أجيبي بنعم أو بلا، ثم اشرحي رأيك”.

الشابة الشقراء التي نجحت في الوصول إلى المرحلة ما قبل النهائية، لتكون من بين أجمل خمس متسابقات، لم تظهر خوفا من الإجابة على قضية بهذه الحساسية حيث أجابت وود : “بالنسبة لمسألة تفوق العرق الأبيض، أظن أنه من الواضح أن الأمر كان اعتداء إرهابيا، وكان على الرئيس الأميركي أن يردّ على ذلك في وقت باكر، ويسمي الأشياء بمسمياتها، كي يشعر جميع الأميركيين بالأمان في هذه البلاد“، وحاز ردها على الكثير من الإعجاب والتصفيق من لجنة التحكيم والحضور.

يذكر انه في الـ12 من آب/ أغسطس الماضي قام شخص من المؤيدين لفكرة تفوق العرق الأبيض بدهس حشدٍ من المتظاهرين المناهضين لليمن المتطرف، ما أسفر عن مقتل محامية في الـ32 من العمر.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في أكثر من مناسبة إنه من محبي مسابقات الجمال، وسبق أن اشترى مسابقة ملكة جمال أميركا في العام 1996. ( Euronews )