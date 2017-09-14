بالفيديو .. محرك بلا وقود يحطم قوانين الفيزياء !

أفادت قناة “CCTV-2” التلفزيونية الصينية بأن الخبراء الصينيين اخترعوا نموذجا عمليا لمحرك “EmDrive” لا يخضع عمله لقوانين حفظ الطاقة.

وقد عرض موقع “Daily Mail” مقطع فيديو بدون تفاصيل تقنية حول آلية عمل المحرك، ما جعل المستخدمين يصفونه بأنه ليس سوى فيديو دعائي.

وكان العلماء الصينيون قد أعلنوا، في ديسمبر الماضي، أن نموذجا آخر يسبق “EmDrive” خضع للتجربة على متن مختبر”Tiangong-2″ الفضائي الصيني، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم، ولم تذكر آنذاك أي تفاصيل عن التجربة.

وقال العلماء الصينيون إن “EmDrive” هو محرك ينتج عزما دون الحاجة لوقود، لكنه عوضا عن ذلك يذبذب الموجات متناهية الصغر الناجمة عن الطاقة الشمسية بشكل دائري داخل وعاء مغلق.

ونظرا لعدم وجود وقود يحترق فإن “EmDrive” القادر على تحويل الإشعاع إلى قوة دفع، يحطم قانون نيوتن الثالث: “لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه”.

وقال الصينيون إن المحرك سوف يسمح ببلوغ حدود المنظومة الشمسية خلال أشهر معدودة وليس خلال عشرات الأعوام.

وكان فريق من علماء “ناسا” قد نشروا مقالا في موضوع تصميم محرك “EmDrive” ومبدأ عمله في مجلة علمية رسمية، حيث جاء أن محرك “EmDrive” ينتج في الفراغ قوة دفع تعادل 1.2 ميللي نيوتن. ولم يستطع المراقبون إيجاد أخطاء في تصميم النموذج التجريبي للمحرك.

يذكر أن قوانين حفظ الطاقة هي حاصل خاصية التماثل بين الحجم – الزمن. فعلى سبيل المثال، قانون حفظ كمية الحركة هو انعكاس لتجانس الحجم، أي تجانس خصائص الجسم، وقانون حفظ الطاقة هو تجانس وحدة الزمن.