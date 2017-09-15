ألمانيا تستعيد صدارة التصنيف العالمي لـ ” فيفا “

استعادت ألمانيا صدارة التصنيف العالمي الشهري للمنتخبات الذي تقوم به الفيفا، على حساب البرازيل، في حين صعدت بلجيكا أربعة مراكز لتصبح خامسة، وذلك بحسب الموقع الرسمي للمنظمة الدولية يوم الخميس.

وكانت ألمانيا قد عززت صدارتها للمجموعة الثالثة ضمن تصفيات القارة الاوروبية لمونديال 2018 بعد فوزها بمبارتيها في أيلول/سبتمبر أمام كل من جمهورية تشيكيا (2-1) والنروج (6-0)، لترفع عدد انتصاراتها المتتالية الى ثمانية في مجموعتها (لم تخسر ألمانيا أي مباراة).

وخسرت الارجنتين المركز الثالث لمصلحة البرتغال التي تقدمت ثلاثة مراكز.

وحققت بلجيكا أكبر تقدم بين المنتخبات العشرة الاولى بفضل انتصاريها على جبل طارق (9-0) واليونان (2-1) وكونها أول ممثل عن أوروبا يتأهل الى العرس العالمي.

أما فرنسا فتقدمت مركزا واحدا لتصبح ثامنة خلف سويسرا، بعد فوزها الصريح على هولندا برباعية نظيفة وتعادلها السلبي المخيب مع لوكسمبورغ.

عربيا، تراجع المنتخب المصري خمسة مراكز ليصبح في المركز 30، فيما تقدمت تونس ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 31. أما السعودية فتقدمت ستة مراكز بفضل ضمانها التأهل الى مونديال 2018 اثر فوزها في الجولة الأخيرة من التصفيات الآسيوية على اليابان، وأصبحت تحتل المركز 53 عالميا.

واحتل المنتخب المغربي المركز الرابع عربيا ( 56 عالميا) متقدما أربعة مراكز، في حين استمر تراجع المنتخب الجزائري الذي خسر 14 مركزا ليصبح الثاني والستين عالميا.

أما سوريا التي تأهلت الى الملحق بعد تعادلها في الجولة الاخيرة مع ايران، فصعدت خمسة مراكز وباتت الخامسة والسبعين عالميا.

في ما يلي، التصنيف العالمي للمنتخبات الصادر عن الفيفا في 14 أيلول/سبتمبر:

1- ألمانيا 1606 نقاط

2-البرازيل 1590 نقطة

3-البرتغال 1386 نقطة

4-الارجنتين 1325 نقطة

5-بلجيكا 1265 نقطة

6-بولندا 1250 نقطة

7-سويسرا 1210 نقاط

8-فرنسا 1208 نقاط

9-تشيلي 1195 نقطة

10-كولومبيا 1191 نقطة ( AFP )