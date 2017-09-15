ضبط سيارة مفخخة في منطقة سكونا جنوب السويد

أعلنت قوات الأمن السويدية أنها ضبطت سيارة مفخخة في منطقة “سكونا” جنوبي البلاد، خلال إجراءات تفتيش مرورية.

وقالت شرطة سكونا، الجمعة، إنه تم ضبط السيارة المفخخة بين مدينتي “مالمو” و”لوند”.

وفي تصريحات صحفية، أشارت المتحدثة باسم إدارة النقل كاترينا ولفرام، إلى إغلاق أوتوستراد “E6” بالمنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن الخبراء المتخصصين يواصلون تفكيك القنبلة داخل السيارة. وأكّدت ولفرام أن فرق الأمن أوقفت سائق السيارة المفخخة، دون ذكر مزيد من التفاصيل عن هويته. (ANADOLU)