الجيش اليمني يعلن مقتل 37 حوثياً قرب الحدود السعودية ( بيان )

أعلن الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مقتل 37 من مسلحي جماعة أنصار الله “الحوثي” وحلفائها، في غارات للتحالف العربي، بمحافظة حجة، قرب الحدود اليمنية مع السعودية (شمال غرب).

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية اليمنية الخامسة إن “مالا يقل عن 37 مسلحا من مقاتلي المليشيا الانقلابية (جماعة الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح)، لقوا مصرعهم بغارات لمقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات لهم جنوب مدينة ميدي وغرب مدينة حرض خلال الـ 24 الساعة الماضية”.

وفي بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، نقل المركز عن مصدر عسكري، أن “عربات أطقم عسكرية، محملة بقتلى وجرحى من مسلحي الحوثي وقوات صالح، وصلت إلى مستشفيات متفرقة بمحافظة حجة مساء أمس الجمعة”.

ومنذ أكثر من عامين تشهد مدينتي حرض وميدي بمحافظة حجة، مواجهات متواصلة بين الجيش اليمني من جهة ومسلحي الحوثي وقوات صالح من جهة أخرى.

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي، أعلنت القوات الحكومية اليمنية، سيطرتها بشكل كامل على الأحياء الشرقية لمدينة ميدي.

وتقود السعودية في اليمن منذ مارس / آذار 2015، تحالفا عسكريا، بطلب من الرئيس اليمني المعترف بحكومته دوليا، ضد مسلحي الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح، الذين يسيطرون على عدد من المحافظات من بينها العاصة صنعاء منذ سبتمبر / أيلول 2014. (ANADOLU)