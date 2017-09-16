بالفيديو .. حلاق باكستاني يستخدم 15 مقصاً في وقتٍ واحد !

انتشرت مؤخرا طرق غريبة لقص الشعر باستخدام أشياء غريبة كالنار والساطور والشاكوش، لكن الحلاق الباكستاني صادق حاول إبهار زبائنه بطريقة غريبة وجديدة؛ إذ تمكن من حمل 15 مقصا في يده واستخدامها في حلاقة شعرهم.

وجذبت طريقة صادق الغريبة العديد من المشاهير من بينهم لاعبي فريق الكريكت الوطني، ورغم توافد الكثيرون للحصول على قصه فريدة، يحلق صادق لعشرين فردا فقط يوميا مبررا ذلك بأنه يحب الإتقان في عمله.