“رايحين جايين علتموين وعلمعونات تياخدو لقمة اكل ” .. زوجة قتيل من الجيش النظامي تشتكي إهمال النظام و قلة الدعم و التعويضات

زوجي وصلت رسالتو للوطن وصار شهيد وقتلني انا وبنتو وابنو وكنا بأمس الحاجة الو لان كلنا صغار حتى هوي عمرو22لمهم اجا دوري وصل رسالة لان يمكن كون ليوم موجودة بس بجوز بكرا لأ قلب محروق عم يحكي.

انا الحمدالله مو بحاجة حدا وعايشة احسن من غيري وكانت كل لعالم حاسدتنا ع عيشتنا انا ورفيقي وحبيب قلبي شربت كاس لعذاب لهيك صرت حس بغيري مو ضروري تشربوا تتحسوا بس لازم نساعد ونوصل فكرة انو اهل شهيد وولادن الن الأولية بكلشي كتير بعرف عالم ترملوا هلأ وتيتموا ولادن وبلشت لعالم تترأف عليون وتنظرلن هديك النظرة طيب ليش اذا بتعرفوا قيمة شهيد مابتعوضوا بطريقة صح رغم انو اذا بتملكوا دني لاهلوا وعيلتوا مارح تعوضوا شي بسيط هلأ بشوف نسوان شهداء راكدين ورايحين وجايين بدفاتر لعيلة علتموين وعلمعونات تياخدو لقمة اكل ولا كيس رز …

وكل هدول قليل اذا بتصير حياتن علأكل الجاهز ولا ولادن لعم يلبسوا اليونسيف ليششش ليش اصلن طائر الفينيق والأندلس لازم تكون لاجر ولاد شهداء وقليل شو ماعملوا مارح يعوضوا عن حنية اب او زوج او ابن وبعدين لايمت مارح تعطوا الحق حقو لايمت عيب لعم يصير والله عيب وحرام…

صارت مرة شهيد بتطلعلا وظيفة ليش كان زوجا يخليا تشتغل كان معززا ومكرما بلبيت لازم تتعر وراتبا يوصل لعندا عالبيت وكلشي بدا ياه ولك اول شي لازم يصير لازم ينكتب بيت باسم مرتوا وولادو او اهلو اذا عايشين بلأجار منشان مايتشنشطوا بشغل وزل لحتى يدبروا اجار اخر شهر وما ينكحشوا من بيتن ويضلو يبكوا ويقولوا اااخ لو زوجي كان هون وولادو يقولوا لو بابا كان هون وامو تقول لو ابني كان هون عوضون عوضون وك خلاااص حاج لازم بقا توصل هلمواضيع لان هاد اهم من كرة قدم او مرافقات ولا تفيم سيارات فيقوا علعالم لموجعة ونوجعت كرمال نحنا نضل بكرامتنا وبيوتنا