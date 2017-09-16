رجل أمريكي يتقدم بطلب وظيفة أثناء مطاردة الشرطة له !

قالت الشرطة في #ماساتشوستس إن مشتبهاً به توقف لدى إحدى الشركات للتقدم بطلب وظيفة لدى مطاردتها له، حيث تمكنت من القبض عليه أثناء المقابلة.

وأثناء مطاردة الشرطة له بتهمة الاعتداء على شرطي وحيازة سلاح غير مرخص، توقف خوسيه جيمينيز (26 عاماً) من منطقة لورانس لدى إحدى الشركات للتقدم بطلب وظيفة وإجراء مقابلة في قسم الموارد البشرية للشركة.

وكان جيمينز قد تمكن من الإفلات من الشرطة أثناء مطاردته عندما توقف بسيارته في أحد الأماكن وتركها وغادر المكان على عجل.

وقال مدير قسم الموارد البشرية في الشركة جيف موران بأن جيمينز لم تبدو عليه أي علامات تدل على أنه كان ملاحقاً من قبل الشرطة، وأن المقابلة سارت على مايرام، وفقاً لشبكة ” 24 “الإماراتية، وفي هذه الأثناء كانت الشرطة تقوم بعملية بحث حثيث في محيط المنطقة التي عثرت فيها على سيارة جيمينز قبل أن تصل إلى الشركة التي كان يتواجد فيها.

ولدى إعطاء الشرطة أوصاف المشتبه به للمدير، اكتشف بأن المواصفات تنطبق على الشخص الموجود في مكتبه، وفي نهاية المطاف تم إلقاء القبض على جيمينز واقتيد إلى مركز الشرطة للتحقيق معه.