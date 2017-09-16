7 أسباب منطقية تدفعك لعدم شراء هاتف ” iPhone ” الجديد

نصح موقع Cnet المهتم بشؤون التكنولوجيا، مستخدمي هواتف iPhone بالاحتفاظ بهواتفهم القديمة وعدم شراء الجيل الجديد iPhone X أو iPhone 8 التي أعلنت Apple عن إطلاقهما قبل أيام.

ففي تدوينة للخبير التكنولوجي ريك بروديا، أورد الموقع الأميركي 7 أسباب منطقية تدفع ملّاك الإصدارات القديمة من الهاتف، تعرف عليها وفق ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية :

1- هاتف جديد.. مشاكل جديدة!

على الرغم من إجراء آبل لجميع أنواع الاختبارات على الخواص الجديدة؛ مثل التعرف على الوجه Face ID، والشحن اللاسلكي، فمن المرجح أن تظهر بعض المشاكل.

فعلى سبيل المثال، هل يمكن لخاصية التعرف على الوجه أن تعمل بشكل جيد في الأماكن ذات الإضاءة الخافتة؟ وهل تضطر للتخلي عن مشكلتك – أو آلية الإمساك المفضلة – لتستخدم الشاحن اللاسلكي؟

(أجب على السؤال الأخير: نعم. لن يكون بإمكانك استخدام المقابض، أو الحلقات أو الحامل المتدلي. والاستثناء الوحيد يتمثل في ماسك النينجا).

أتتذكر مشكلة فقدان الإشارة antennagate؟ لنسمح لملايين المستخدمين الأوائل بالبحث عن المشاكل، ثم نمنح آبل وقتاً لتصحيح هذه المشاكل.

2- قابس سماعات الأذن!

في هواتف iPhone X وiPhone 8 وiPhone 8 Plus، تجرأت آبل على الاستمرار في عدم توفير قابس لسماعات الأذن. فإذا لم تكن مستعداً للانتقال إلى سماعة الأذن التي تعمل عن طريق البلوتوث، وماسح بطاقة الائتمان وما إلى ذلك، فهذا أحد الأسباب الأخرى التي تجعلك تتمسك بهاتف iPhone 6 (الذي تصل تكلفته إلى 357 دولار على موقع amazon.com).

3- المعالجات الأسرع لا تمثل أي ميزة

كما هي الحال دائماً، أعلنت آبل عن آخر معالجاتها: A11 Bionic. فهو أسرع بنسبة 25% في هذا، وأسرع بنسبة 70% في ذلك، إلخ.

لكن لنكن واقعيين؛ ما هي سرعة الهواتف التي نحتاجها؟ هاتف iPhone 6s Plus (الذي يصل سعره إلى 749.95 دولاراً على موقع Amazon Marketplace) ليس بطيئاً، فكل شيء فيه يحدث بشكل لحظي: خاصية الفتح عن طريق التعرف على البصمة Touch ID ، وتحميل الكاميرا وبث مقاطع الفيديو.

عدد صغير جداً من المستخدمين بإمكانهم الاستفادة من المعالج الأسرع، وخاصة هؤلاء الذين يحاولون التلاعب بالواقع المدمج. فبالنسبة لمعظمنا، يعتبر المعالج الأسرع بالكاد سبباً في التحديث لأن أجهزة iPhone القديمة تتمتع بسرعة كبيرة بالفعل.

4- يمكنك أن تجعل هاتفك القديم يبدو جديداً

بافتراض عدم وجود أي خطأ في جهاز iPhone الحالي، فلا تدع الملل البسيط يدفعك إلى إنفاق المال لاقتناء هاتف جديد جذاب.

وبدلاً من ذلك، اتخذ خطوات لتجديد هاتفك القديم. فعلى سبيل المثال، إذا كانت شكواك الأكبر تتعلق بالانخفاض المتواصل لعمر البطارية، يمكنك الحصول على بطارية جديدة بأقل من 50 دولاراً. ويمكن لغطاء جديد أن يُضفي لمسة من الأناقة بالإضافة إلى الألوان. وبمجرد تثبيت نظام iOS 11، فستستمتع ببعض تحديثات واجهة المستخدم الجديدة والخصائص المُطورة. يمكن لكل هذه الأشياء أن تساهم في جعل جهاز iPhone القديم يبدو وكأنه جديد بعض الشيء.

5- يمكنك الحصول على خاصية الشحن اللاسلكي الآن

فيما يتعلق بخاصية الشحن اللاسلكي، والتي يتمتع بها أصحاب هواتف آندرويد بمختلف أشكالها منذ مدة، لكن احزر ماذا: يمكن إضافة هذه الإمكانية تقريباً لأي جهاز iPhone متداول.

طرح صُناع الأغطية بمختلف أنواعها أغطية شحن تتناسب مع Qi للشحن اللاسلكي بالنسبة لأجهزة iPhone، ويمكن لهذه الميزة أن تُضفي طولاً وحجماً (كي يتناسب مع وصلة Lightning الضرورية).

وفي الآونة الأخيرة، جاءت الرقائق متناهية الصغر كي توفر حلاً أقل تداخلاً بكثير، وهي تُسهل الاتصال بكابل Lightning عندما يلزم ذلك.

6- ستنخفض الأسعار

من الناحية التاريخية، يتسبب كل هاتف iPhone جديد في انخفاض سعر هاتف iPhone الذي صدر في العام السابق. ولا يختلف الوضع حالياً: فقد خفضت آبل السعر المبدئي لهاتف iPhone 7 الذي يصل إلى (799.00 دولار على موقع Amazon Marketplace) من 769 دولار إلى 669 دولار.

7- لقد دفعت ثمن جهازك الحالي!

يمكن أن نقول أن أفضل سبب يقنعك بالإبقاء على جهاز iPhone الحالي هو أنت تمتلكه بالفعل!

في النهاية يرى الخبير التكنولوجي ريك بروديا، حتى لو دفعت 50-75 دولاراً للحصول على بطارية جديدة وأضفت بعض الملحقات الجديدة، ستكون بحال أفضل من شراء هاتف جديد.