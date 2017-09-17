إذا كنت نباتياً .. 7 مصادر طبيعية لأحماض ” أوميغا 3 “

تعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 جزءا هاما من النظام الغذائي الضروري لصحتك، حيث أنها وفق الدراسات تقلل الالتهاب، والدهون الثلاثية في الدم كما أنها تعد عامل حماية من خطر الإصابة بالخرف مع التقدم بالعمر.

ورغم أن أوميغا 3 تتوافر بكثرة في الأسماك الدهنية مثل السلمون والتونة، إلا أن النباتيين بإمكانهم الاستفادة منها حيث تتوافر أيضاً في مصادر غذائية نباتية.

وإليكم فيما يلي 7 من أفضل المصادر النباتية التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، حسب ما نقلت قناة العربية السعودية عن موقع “ديلي هيلث بوست” المعني بالصحة:

1- بذور الكتان

تحتوي بذور الكتان على كمية وفيرة من الألياف والبروتين والماغنسيوم والمنجنيز، وقد كشفت العديد من الدراسات أن كلاً من بذور الكتان وزيت الكتان تساعد في الحد من الكوليسترول، خفض ضغط الدم ، علاج ومنع السمنة، والوقاية من أمراض القلب.

2- الجوز

أكدت العديد من الدراسات أن الجوز يمكن أن يساعد على تحسين صحة المخ وذلك لاحتوائه على أحماض أوميغا 3 الدهنية، حيث تحتوي الأوقية الواحدة من الجوز أي 28 غرام، على أكثر من2500 ملغرام من دهون أوميغا 3، فضلاً عن أكثر من نصف الكمية الموصي بها يومياً من النحاس والمنغنيز وهما من المعادن الأكثر أهمية للجسم.

كما أظهرت دراسات سريرية فائدة الجوز في تحسين الذاكرة، الإدراك العقلي العام والقدرة على التعلم.

3- بذور القنب

تعد بذور القنب واحدة من النباتات الأكثر فائدة لصحة الإنسان، فكل 30 غرام منها تحتوي على حوالي 2.5 غرام من الأحماض الدهنية أوميغا 3، هذا بالإضافة إلى أنها غنية بالبروتين والألياف، والمغنيسيوم و الحديد.

وكشفت إحدى الدراسات أن بذور القنب تمنع تشكيل جلطات الدم وتساعد القلب على التعافي بعد الأزمة القلبية.

4- زيت بريلا

يعتبر هذا الزيت، والمستخرج من بذور نبات البريلا والذي غالباً ما يستخدم في المطبخ الكوري كبهار وزيت للطهي، مصدراً جيداً للأحماض الدهنية أوميغا 3، فكل ملعقة كبيرة منه أي ما يعادل 14 غرام تحتوي على مايقرب من 9000 ملجم من أوميغا 3. ويمكن استخدامه كبديل صحي لزيوت الطهي أو على السلطات.

5- براعم بروكسل (الملفوف الصغير)

على عكس المكسرات والبذور سالفة الذكر، قد لا تكون براعم بروكسل غنية بقدر كبير من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي تحتوي فقط على 88 غرام منها في كل كوب، لكنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين “K” و”C” والألياف الغذائية الهامة للجسم.

وكشفت دراسة حديثة أن زيادة تناول الخضروات الصليبية كالملفوف وغيرها، مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

6- بذور الشيا

تعد بذور الشيا على الأرجح المصدر الأكثر شهرة لأحماض أوميغا 3 الدهنية، كما تحتوي على نسبة كبيرة من الألياف والبروتين.

وكشفت إحدى الدراسات أن النظام الغذائي الذي يحتوي على بذور الشيا والشوفان يساعد في خفض الدهون الثلاثية في الدم، والالتهابات.

وتكفي 28 غراماً فقط من بذور الشيا الاحتياجات اليومية الموصي بها من الأحماض الدهنية أوميغا 3 للجسم.

7- زيت الطحالب

يعد زيت الطحالب والمستخرج من الطحالب أحد المصادر النباتية الشعبية لأحماض اوميغا 3 الدهنية فهو يحتوي على كمية مماثلة من الأحماض كالتي تحتويها أسماك التونة والسلمون.

وكشفت دراسات أن زيت الطحالب مفيد جدا للصحة، وهو متوفر بمعظم الصيدليات الكبري.