بالفيديو .. مذيع إسباني يقص فستان ضيفته على الهواء مباشرةً !

قام مذيع إسباني يدعى خوان ميديو بتمزيق فستان ضيفته في البرنامج الذي يقدمه بواسطة مقص، فيما راحت تهرب من أمامه حتى لا يقوم بتمزيقه كله.

وبحسب صحيفة “Daily Mail” البريطانية، فإن مقدم البرنامج أقدم على هذا لرد موقف مماثل قامت به الضيفة إيفا رويز معه من قبل، إذ أكد أن فعلته انتقامٌ لتمزيق بنطاله في إحدى المناسبات.

واضطرت الضيفة إلى تغطية جسدها بيدها بعدما استمر في تمزيق الفستان، حتى جاءت فتاة وساعدتها بتغطية ساقها بواسطة ملابس معها، فيما ظل مقدم البرنامج يضحك على الضيفة، وفق ما نقل موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، هذا، ولفت موقع New York Post إلى وجود تعليقات سلبية على الشبكات الاجتماعية، معتبرين أن أمر رؤية الأطفال والصغار لهذا الموقف على التلفزيون غير مضحك بالمرة.

ليقوم المذيع بالاعتذار على الشبكات الاجتماعية مؤكداً أن الأمر مجرد مزحة، فيما دافعت الضيفة عنه في هذا الهجوم مؤكدةً أنها كانت تعرف بما سيفعله مسبقاً.