تركيا : الشرطة تعتقل شاباً سورياً بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” بعد زواجه من طفلة في الثانية عشر من عمرها

تركيا : الشرطة تعتقل شاباً سورياً بتهمة ” الاعتداء الجنسي ” بعد زواجه من طفلة في الثانية عشر من عمرها

اعتقلت الشرطة التركية شاباً سورياً بعد زواجه من فتاة سورية قاصر، بمدينة أضنة، حيث يمنع القانون التركي زواج القاصر، وتندرج أحكامه تحت تهمة “الاعتداء الجنسي على الأطفال”.

وقالت صحيفة “حرييت” التركية، أمس السبت بحسب ماترجم عكس السير ، إن الطفلة هبة ناصر (14 عاماً)، لجأت مع عائلتها إلى مدينة أضنة التركية قبل 5 سنوات، وتزوجت من السوري يوسف عمر عندما كانت في الثانية عشر من عمرها.

وأضافت أن هبة أصبحت أماً لطفلة اسمتها كنانة بعمر السنة، وعندما اصطحبتها لمركز الرعاية الصحية الخاص بالعائلات في أضنة شعر الطبيب المناوب بالمركز بصغر سن الأم، وأبلغ قوات الشرطة بذلك، إلا أن هبة كانت قد غادرت المركز قبل وصولهم، فيما قامت الشرطة بعملية البحث عن سكن هبة وطفلتها.

وعثرت الشرطة على عنوان إقامة هبة وعائلتها، وسلمتها مع ابنتها لعائلتها، في حين قامت باعتقال الزوج بتهمة الاعتداء الجنسي على الأطفال.

وقال يوسف : “اعتُقلتُ لأنّ سن زوجتي صغير، لديّ طفل يزيد عمره على العام”، فيما أفادت الزوجة بأن عائلتها أجبرتها على الزواج من يوسف، والذي بدوره أنكر التهمة وأكد أنها كانت موافقة.

بدورها، أمرت المحكمة المناوبة بحبس الزوج المتهم إلى حين انتهاء التحقيق في تلك القضية.