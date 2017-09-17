رياض حجاب على رأس وفد إلى نيويورك للمشاركة في الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة

توجَّه وفد من الهيئة العليا للمفاوضات، برئاسة منسقها العام، رياض حجاب، إلى مدينة نيويورك الأمريكية أمس السبت، بهدف إيصال رؤية المعارضة السورية إلى العالم على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامَّة للأمم المتحدة.

وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة، أن الوفد سييلتقي عددا من الرؤساء ووزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات متعددة الأطراف، وذلك بهدف إيصال مطالب الشعب السوري والتأكيد على ثوابت الثورة، وتسليط الضوء على معاناة السوريين في أحد أبرز المنابر العالمية التي تأسست لتحقيق السلام وإنصاف الشعوب في العالم.

ووفق بيان الهيئة، فإنه نظراً لتداخل الأجندات الدولية وارتباط الانتهاكات الواقعة على الشعب السوري بمواثيق الأمم المتحدة وقرارات مجس الأمن، فإن الاجتماعات المزمعة تمثل أهمية كبيرة لتذكير المجتمع الدولي بضرورة احترام هذه القرارات وضمان عدم إفلات منتهكيها من المحاسبة والعقاب.