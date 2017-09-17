لاجئة سورية لصحيفة ألمانية : استمتع بدفع الضرائب و لا أريد أن أكون حملاً على أحد

لاجئة سورية لصحيفة ألمانية : استمتع بدفع الضرائب و لا أريد أن أكون حملاً على أحد

قالت صحيفة ألمانية، إن اللغة والعمل هما السبيل الوحيد لاندماج اللاجئين في المجتمع الألماني، متحدثة عن نجاح لاجئين في الاندماج.

وتحدثت صحيفة “مورغن بوست” الألمانية، أمس السبت، بحسب ما ترجم عكس السير، عن اللاجئة هند الراوي (38 عاماً)، وهي خريجة أدب انكليزي، ولجأت إلى ألمانيا في خريف عام 2015، وأقامت لثمانية أشهر في ملجأ طوارئ في برلين، ومن ثم انتقلت إلى شقة بجنوب شرق العاصمة.

واستطاعت هند إيجاد تدريب مدفوع الأجر لمدة ستة أشهر لدى شركة التفنيات الأمريكية “سيسكو”، كما عملت كمترجمة متطوعة في أحد مراكز اللجوء، وأعطت دروساً باللغة الإنكليزية.

ونقلت الصحيفة عن هند قولها: ” أنا استمتع بدفع الضرائب”، لأنها لا تريد أن تكون حملاً على أحد.

وحصلت هند على إقامة الحماية الكاملة لمدة ثلاث سنوات، لكنها لا تفكر أو تعول عليها كثيراً، وتجبر نفسها على عدم التفكير بها، بالقول :”’لا أستطيع بدأ حياة جديدة في ظل ذلك التفكير، مبينةً أن هدفها العيش بسلام وإيجاد تدريب مهني كمعلمة في الروضة أو كراعية مسنين.

وتحدثت الصحيفة عن اللاجئ جاويد عزيزي (19 عاماً)، حيث هرب إلى ألمانيا مع والديه وإخوانه الثلاثة عام 2015، وقضوا 12 شهراً في صالة تم تحويلها لملجأ، فيما انتقلت العائلة منذ عام تقريباً إلى شقة للسكن.

وذهب جاويد في البداية للمدرسة، ثم زار لستة أشهر دورة لغة ترحيبية، وانتقل الشاب لمركز التجارة المكتبية وأصبح هناك من أفضل الطلاب.

وتمكن الشاب من إيجاد تدريب مهني في أحد المعارض لكن قبل تقديم أوراقه، تم إخباره برفض طلب لجوئه، وقدم طعناً بالقرار، ولم يستطع البدء بالتدريب المهني الذي فيه ستة أشهر تجريبية.

وبحث جاويد عن حلول بديلة، وتمكن من إيجاد تدريب مهني بإدارة المكاتب والبيع بمنظمة أفو بوتسدام عن طريق صديق له، وهو ما اعتبره بريق أمل، وسيتمكن جاويد من البقاء في ألمانيا على الأقل حتى ينهي تدريبه المهني.

وخلاصة حالتي البرلينيين الجدد كما وصفتهما الصحيفة، تمكن في أن اللغة هي المفتاح، وأن اللاجئين يحتاجون للسكن والعمل، عدا عن ذلك يتوجب على اللاجئين أن يكونوا نشيطين، إضافة لبحثهم عن سبل تطوير حياتهم أو تأسيسها أصلاً.

وفي هذا السياق، كشفت الصحيفة أن حوالي 26 ألف لاجئ ما يزالون يعيشون بمراكز اللجوء، بينهم 12 ألف شخص انتهت دراسة طلب لجوئهم، وأصبحوا من مسؤولية الجوب سنتر، ويتوجب عليهم إيجاد سكن، الأمر الذي لايمكن تحقيقه في ظل حالة السكن الحالية في برلين، ما يصعب بحسب خبراء عملية الاندماج.

وأكدت الصحيفة أن هناك 7 آلاف لاجئ من الجنسيات الأكثر حضوراً في ألمانيا وجدوا عملاً، بينهم 5600 يعملون عملاً كاملاً، يشمل التأمينات الاجتماعية، منذ آب 2015.

ومنذ بداية العام تمكن حوالي 1500 لاجئ من إيجاد عمل، فيما بقي حوالي 40 ألفاً مابين عمر الـ 15 و65 عاماً، يبحثون عن عمل أو تدريب مهني.