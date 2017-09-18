بالفيديو .. شاب يتناول 7500 سعرة حرارية في 5 دقائق !

حقق ناشط على #يوتيوب رقماً قياسياً لا يصدق، بعد أن تمكن من تناول 4 وجبات كبيرة من #ماكدونالدز ، تحتوي على نحو 7500 سعرة حرارية خلال خمس دقائق ونصف فقط.

واستطاع مات ستوني، أن يلتهم 4 وجبات ماكدونالدز كبيرة، و4 عبوات كبيرة من البطاطا المقلية، و4 عبوات ميلك شيك ضمن الزمن المحدد، محطماً الرقم القياسي الذي تحمله منافسته ليا شوتكيفر، والبالغ 6 دقائق و15 ثانية، حيث تمكن من تناول 7480 سعرة حرارية، خلال 5 دقائق و31 ثانية.

وبدأ مات تحدي الماكدونالدز بطريقة مثالية، حيث استطاع أن يلتهم شطائر البيرغر والميلك شيك، خلال دقيقة واحدة و40 ثانية، وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية، لكن البطاطا المقلية احتاجت إلى وقت أطول لالتهامها، وفي النهاية، حقق مات الرقم القياسي الذي كان يصبو إليه، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وقال مات وهو يحتفل بهذا الإنجاز: “حسناً..هذا كل شيء، بدا الأمر مستحيلاً، لكنني تمكنت من تحقيق معجزة، والفوز في تحدي وجبات ماكدونالدز الضخمة”.