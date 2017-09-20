قادة أحزاب ” خلبية ” بعد لقائهم بوغدانوف : سوريا مقبلة على انتهاء الحرب و إعادة الإعمار

20 سبتمبر، 2017
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قالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام إن الأمين العام لـ«حزب الشعب» (أحد الأحزاب الخلبية التابعة للنظام)، نواف عبد العزيز طراد الملحم، أكد أن سورية مقبلة على انتهاء الحرب وإعادة الإعمار وأنها ستعود مزدهرة مستقرة مستقلة في حدودها محافظة على وحدة أرضها وشعبها».

وفي بث مباشر عبر حسابها في «فيسبوك» ظهرت أمين عام «حزب الشباب للبناء والتغيير» (حزب كسابقه وتاليه)، بروين إبراهيم برفقة الملحم ونائب الأمين العام لحزب «سورية الوطن» محمد جلبوط ، وأعلنت إبراهيم عن انتهاء لقائهم مع نائب وزير الخارجية الروسي مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف.

وأوضح الملحم في الفيديو أنهم تحدثوا مع المسؤول الروسي «عن كل ما يتعلق بالمفاوضات والشخصيات المعارضة التي تمثل السوريين وعن العلاقات السورية الدولية والإقليمية والايجابية التي كان لها الأثر الكبير في نتائج محادثات أستانا، مشيراً إلى أنه يتطلع إلى جنيف المقبل «على أن يكون خلفه الحلول السياسية السورية بالموافقة الإقليمية والدولية».

 

 

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رأيان على “قادة أحزاب ” خلبية ” بعد لقائهم بوغدانوف : سوريا مقبلة على انتهاء الحرب و إعادة الإعمار”

  1. شيوخ القبائل السورية كل عمرهم ساقطين وسفلة وأنتهازيين . . اسفي أن يكون طراد الملحم أبوك ناشدتك أن تسأل الوالدة من أبوك الحقيقي يا نواف ظراط الملحم

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  2. والله معكن حق هدول خلبية اما باقي الثوار فأكيد هنن الاشاوس يلي بيقدرو يدمرو اي بلد بدهن ياها….الله يلعن ابو هيك معارصة بصرمايتي

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