الولايات المتحدة “ تعارض بشدة ” استفتاء استقلال أكراد العراق

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، إن الولايات المتحدة “تعارض بشدة” الاستفتاء المقرر على استقلال أكراد العراق، وتحث الزعماء الأكراد العراقيين على الدخول في مفاوضات مع الحكومة العراقية بدلا من ذلك.

وأضافت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان “تعارض الولايات المتحدة بشدة الاستفتاء على استقلال حكومة إقليم كردستان العراق المقرر في 25 سبتمبر”. (REUTERS)