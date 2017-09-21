جينتيلوني : على المجتمع الدولي التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية

شدد رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، الأربعاء، على ضرورة تعاطي المجتمع الدولي بشكل شامل مع أزمة الهجرة غير النظامية، والتصدي لها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المسؤول الإيطالي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها الـ72، بمقر المنظمة الأممية في مدينة نيويورك.

ولفت جينتيلوني أن بلاده واحدة من أكثر الدول المتضررة من الهجرة غير النظامية على مستوى العالم.

وتابع قائلاً “على المجتمع الدولي بأسره، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، التعاطي بشكل جماعي شامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية والتصدي لها؛ لتعزيز عملنا تجاه الظاهرة التي أرقتنا”.

جينتيلوني أشار إلى أن مسألة استقرار دول الجوار على حوض البحر الأبيض المتوسط، ولا سيما ليبيا، تحمل أهمية كبيرة وأولوية قصوى بالنسبة لبلاده.

وأضاف “تحقق الاستقرار في ليبيا، هدف أولوي بالنسبة لنا، ولتحقيق ذلك علينا تشجيع الحوار بين كافة أطراف الأزمة، ورفض كافة خيارات التدخل العسكري”

ومنذ سنوات، تشهد السواحل الغربية لليبيا، محاولات للهجرة غير الشرعية، نحو السواحل الإيطالية ومنها إلى بقية الدول الأوروبية. (ANADOLU)