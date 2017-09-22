الإمارات : تدشين أول مركز شرطة ذكي يعمل دون تدخل بشري في دبي

شارك مكتب دبي الإعلامي من خلال حسابه على موقع “تويتر” بصور لمركز شرطة #دبي الذكي، والذي دشّنه نائب رئيس دولة #الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مطلع هذا الأسبوع في منطقة “سيتي ووك” في دبي.

وبحسب موقع شرطة دبي الإلكتروني، يعمل مركز الشرطة الذكي بدون الحاجة لأي تدخّل بشري، وهو الأول من نوعه في العالم.

وذكر مكتب دبي الإعلامي في حسابه على موقع “تويتر” أن المركز قادرٌ على تقديم “27 خدمة أساسية و33 خدمة فرعية على مدار الساعة،” بدون الحاجة لتدخّل العنصر البشري، وفق ما اوردت شبكة سي إن إن، وأشارت شرطة دبي في موقعها الإلكتروني إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز تشمل فتح بلاغٍ جنائي، وتسليم مواد عُثر عليها، وجمع طلبات الشهادات والتصاريح.

وأوضحت شرطة دبي أنه من المخطط إنشاء فروع أخرى لمراكز الشرطة الذكية في مناطق مختلفة في المدينة، “لتمكن المتعاملين من إنجاز معاملاتهم بصورة ذكية، دون الحاجة للانتقال لمراكز الشرطة التقليدية أو الانتظار في الطوابير لإنجاز معاملاتهم.”

يُذكر أن شرطة دبي تسعى إلى الاعتماد على الأنظمة الذكية بنسبة 25 في المائة من قواتها بحلول العام 2030. وفي السياق ذاته، كشفت عن الشرطي الروبوتي، الذي سيتواجد في الوجهات السياحية بالإمارة ومراكز التسوق، كما أعلنت عن توقيعها مذكرة تفاهم لتصنيع دوريات شرطة ذاتية القيادة تابعة لها.