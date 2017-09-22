مصدر سعودي : الحوثيون يطلقون ثلاثة صواريخ “ كاتيوشا ” على جنوب السعودية

أعلن مصدر رسمي سعودي يوم الخميس أن مليشيات الحوثي المسلحة قامت بإطلاق ثلاثة صواريخ “كاتيوشا” على منطقة جازان جنوب غرب المملكة، على الحدود مع اليمن.

وقال مصدر رسمي بقيادة التحالف ، الذي تقوده المملكة ، في بيان له ، نشرته وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) اليوم الخميس إن ثلاثة مقذوفات من نوع كاتيوشا سقطت على قرية الجبانية في محافظة العارضة في منطقة جازان.

وأشار المصدر إلى أن ” أحد المقذوفات سقط على مدرسة ابتدائية نتج عنه تلفيات في المبنى”.

واضاف المصدر بينما سقط اثنان (صاروخان) منهم على منطقة سكنية نتج عنها تلفيات في الممتلكات، ولم ينتج خسائر في الأرواح ولا إصابات.

وأكد المصدر أن “اطلاق المقذوفات كان من قبل مليشيات الحوثي المسلحة، ومن داخل الأراضي اليمنية، وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم استهداف المدنيين والأعيان المدنية” .

يذكر أن هذه ليست المرة الاولى التي تعلن في المملكة عن سقوط صواريخ “كاتيوشا” على حدودها الجنوبية.

وتعلن السعودية، بين الحين والآخر، عن سقوط قذائف مصدرها الأراضي اليمنية المجاورة، وأسفر انفجار البعض منها، في أوقات سابقة، عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم أجانب. (DPA)