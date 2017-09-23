على خطى زهر الدين .. برلماني نظامي يهاجم ” يلي ترك البلد و راح ” و يؤكد : لا نقبل مراضاتهم على حسابنا ! ( فيديو )

على خطى زهر الدين .. برلماني نظامي يهاجم ” يلي ترك البلد و راح ” و يؤكد : لا نقبل مراضاتهم على حسابنا ! ( فيديو )

على خطى زهر الدين .. برلماني نظامي يهاجم ” يلي ترك البلد و راح ” و يؤكد : لا نقبل مراضاتهم على حسابنا ! ( فيديو )

في تكرار لما ذهب إليه، عصام زهر الدين، القيادي في ميليشيات بشار الأسد المحلية التي يطلق عليها الموالون اسم “الجيش العربي السوري”، وتحقيقاً لنظرية “التجانس” التي تحدث عنها بشار الأسد، والتي شرح فيها كيف أن سوريا باتت فقط لمن يقبل بوجود بسطاره فوق الرؤوس، هاجم العضو في البرلمان النظامي، وائل ملحم “من ترك البلد وراح”، مؤكداً أنه لا يقبل مراضاتهم على حساب الموالين الذين “قدموا وضحوا من أجل البلد”.