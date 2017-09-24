الحرس الثوري الإيراني يجري مناورات عسكرية بالقرب من حدود كردستان العراق

انطلقت الأحد مناورات عسكرية يجريها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من حدود كردستان العراق.

ويأتي انطلاق المناورات عشية الاستفتاء الذي يجريه الإقليم على الاستفتاء عن العراق.

ووفقا لوكالة “فارس″، فقد انطلقت صباح الأحد المرحلة الرئيسية لمناورة “محرم” الأمنية في المنطقة العامة بشمال غرب إيران.

وانطلقت المرحلة بإطلاق نيران مدفعية مكثفة.

وفي المرحلة الرئيسية للمناورة، التي تجري بقيادة مقر “حمزة سيد الشهداء”، تشارك وحدات مشاة ودروع وحرب الكترونية ومروحيات وصواريخ.

وذكرت “فارس″ أن “غرض المناورات هو إجراء تمارين الجهوزية الدفاعية”.

وتجدر الإشارة إلى أن إيران، التي توجد بها أقلية كردية، تعارض إجراء الاستفتاء وتؤكد على ضرورة الحفاظ على وحدة التراب العراقي.(DPA)