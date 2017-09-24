” حظر السفر ” الأمريكي ينتهي الأحد و سط توقعات باتخاذ المزيد من الإجراءات

” حظر السفر ” الأمريكي ينتهي الأحد و سط توقعات باتخاذ المزيد من الإجراءات

تنتهي الأحد صلاحية قرار حظر السفر الذى أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذى يشمل ست دول، وسط تكهنات بقيام البيت الأبيض باتخاذ المزيد من الإجراءات.

وقال مسؤول في وزارة الامن الداخلي للصحافيين يوم الجمعة، أن الوزارة أوصت باتخاذ “اجراءات صارمة” اقتداء بالقرار التنفيذي السابق، على الرغم من عدم إعلان البيت الابيض عن اتخاذ أي قرارات حتى وقت متأخر من مساء السبت.

وتم الإعلان عن قرار حظر السفر بعد أيام من تولي ترامب لمنصبه في كانون ثان/يناير الماضي. وبعد ظهور عقبات قانونية، أصدر ترامب أمراً منقحاً في آذار/مارس يمنع معظم مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن من دخول الولايات المتحدة.

وأوقف القضاة الاتحاديون هذا الإجراء، قبل ان تعلن المحكمة العليا في حزيران/يونيو الماضي أنها ستنظر القضية وسمحت ببدء تطبيق مرسوم معدل.

ومن المقرر أن تنطر المحكمة العليا القضية في تشرين أول/أكتوبر المقبل. (DPA)