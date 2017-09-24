لأول مرة في مصر .. جمهور يرفع علم التضامن مع ” المثليين جنسياً ” خلال حفل غنائي

أقيم مساء اول أمس الجمعة بالعاصمة المصرية #القاهرة حفل لفريق “مشروع ليلى” اللبناني بحضور جماهيري كبير زاد عن 30 ألف شخص.

الحفل الذي أقيم بمركز “كايرو فيستيفال” شارك فيه بالغناء أيضاً فريقا “شارموفرز” و”المربع”، لكن تفاعل الجماهير كان كبيراً مع فرقة “مشروع ليلى”، فيما نشرت الصفحة الرسمية للفرقة عدداً من الفيديوهات الخاصة بالحفل.

ومن بين الأمور اللافتة أن عدداً من الحاضرين، رفعوا أعلام قوس قزح في إشارة للتضامن مع المثليين جنسيا لأول مرة في مصر، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وذلك خلال غناء اللبناني حامد سنو الذي كان أعلن عبر وسائل الاعلام أنه مثلي الجنس.

يذكر أن فريق “مشروع ليلى” كانوا على موعد للقاء جمهورهم في الأردن في يونيو/حزيران الماضي، لكن الحفل ألغي بقرار من وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي، واستند في ذلك إلى أن الفرقة تقدم محتوى “يستفز المشاعر العامة”.