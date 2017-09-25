إيران : قصفنا ” داعش ” في دير الزور باستخدام طائرات بدون طيار

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الحرس الثوري وجه يوم الأحد ضربات لقواعد تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في شرق سوريا بطائرات بدون طيار.

وقال إن الهجمات وقعت بالقرب من الحدود السورية العراقية ودمرت مركبات وعتادا عسكريا وذخيرة.

وكانت إيران أطلقت في يونيو حزيران صواريخ على شرق سوريا مستهدفة قواعد للدولة الإسلامية التي أعلنت مسؤوليتها عن هجمات في طهران أودت بحياة 18 شخصا. (REUTERS)