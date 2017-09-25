90 نجماً يمكنهم الانتقال مجاناً بعد 100 يوم

تخشى العديد من الأندية خسارة أبرز نجومها، الذين تنتهي عقودهم في يونيو (حزيران) 2018، خاصة وأنهم بإمكانهم التوقيع لأي نادٍ آخر بعد قرابة 100 يوم، مع حلول يناير (كانون الثاني) المقبل.

وعلى رأس هذه القائمة يقف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي لم يجدد بعد عقده مع برشلونة، على الرغم من تأكيد رئيس النادي خوسيه ماريا بارتوميو أن والد “الأعجوبة” وقع على عقد مبدئي.

ويبرز أيضاً نجما آرسنال، التشيلي ألكسيس سانشيز، والألماني مسعود أوزيل، اللذان لم يجددا عقديهما مع كتيبة المدرب الفرنسي آرسين فينغر، وثارت حولهما تكهنات بعد رغبتهما البقاء في صفوف النادي اللندني.

وإضافة إلى الثلاثي، تنتهي أيضاً في يونيو عقود كلاً من أندريس إنييستا (برشلونة)، وأندير هيريرا (مانشستر يونايتد)، وكاسياس (بورتو)، وبوفون (يوفنتوس)، وعمر عبدالرحمن (العين).

وفيما يلي أسماء 90 لاعب يمكنهم الانتقال مجاناً بعد 100 يوم:

10 حراس مرمى:

بوفون (يوفنتوس)، كاسياس (بورتو)، كيبا (أتلتيك بلباو)، مويا (أتلتيكو مدريد)، ريينا (نابولي)، كاردينالي (نيس)، ماركيتي (لاتسيو)، سيرجيو ألفاريز (سيلتا فيغو)، جويل روبلز (إيفرتون)، كابينو (أولمبياكوس).

27 مدافعاً:

خوانفران (أتلتيكو مدريد)، كيليني وبارزاغلي وليشتشتاينر (يوفنتوس)، ميراندا وسانتون (إنتر)، دالي بليند ولوك شو(مانشستر يونايتد)، دي فريخ (لاتسيو)، فوزي غلام (نابولي)، هوليباس (واتفورد)، ماركانو (بورتو)، سوبوتيتش (بروسيا دورتموند)، لويزاو (بنفيكا)، رافينيا (بايرن ميونخ)، كاسيريس (شتوتغارت)، جون تيري (أستون فيلا)، تاسكي (سبارتاك موسكو)، خيسوس غاميز (نيوكاسل)، فلار (ألكامار)، بادشتوبر (شتوتغارت)، سرنا (شختار)، إيفرا (مارسيليا)، زيركوف (زينيت)، إيليسيو (بنفيكا)، روبيرت هوث (ليستر سيتي)، زونيغا (نابولي).

35 لاعب وسط:

أندريس إنييستا (برشلونة)، أندير هيريرا وفيلايني وماتا ويونغ (مانشستر يونايتد)، فيرناندينيو ويايا توريه (مانشستر سيتي)، ويلشير وكازورلا وأوزيل (آرسنال)، كاباي (كريستيال بالاس)، إيمري تشان (ليفربول)، جواو موتينيو (موناكو)، بينيات (أتلتيك بلباو)، ميغيل غرينيير (جنوى)، غابي (أتلتيكو مدريد)، تشافي هرنانديز (السد)، دي يونغ (غلطة سراي)، كرون ديلي (إشبيلية)، غاريث باري وكلاوديو يعقوب (ويست بروم)، تولالان (بوردو)، باركلي (إيفرتون)، غوريتزكا (شالكه)، يانوزوفيتش (فيردر بريمن)، لينون (إيفرتون)، خوسيه سوسا (طرابزون سبور)، بريان رويز (سبورتنغ لشبونة)، هولتبي (هامبورغ)، عمر عبدالرحمن (العين)، لاوتارو أكوستا (لانوس)، تشابي برييتو وكاناليس (ريال سوسييداد)، إينوي (إيبار)، غوركوف (رين).

18 مهاجماً:

ميسي (برشلونة)، سانشيز (آرسنال)، بالوتيلي وبليا (نيس)، إبراهيموفيتش (مانشستر يونايتد)، حاتم بنعرفة (سان جيرمان)، ريبيري وروبن (بايرن ميونخ)، هونتيلار (أياكس)، جينياك (تيغريس)، فان بيرسي (بنربخشة)، فرناندو توريس (أتلتيكو مدريد)، تشيرشي (هيلاس فيرونا)، فارفان (لوكوموتيف موسكو)، أدوريز (أتلتيك بلباو)، أوث (هوفنهايم)، إيتو (أنطاليا سبور)، سيرجيو غارسيا (إسبانيول).