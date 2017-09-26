المصري رامي السبيعي يحقق المركز الأول في بطولة ” أرنولد كلاسيك أوروبا ” ( فيديو )

حقق #رامي_السبيعي لاعب كمال الأجسام، ابن قرية السبايعة بمركز البرلس بكفر الشيخ ، المركز الأول في بطولة “أرنولد كلاسيك أوروبا”، ليرفع علم #مصر عالياً مرتين خلال 8 أيام فقط بعد حصوله على المركز الثانى على مستوى العالم، فى بطولة ”مستر أوليمبيا 2017” التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام والتي أقيمت في أمريكا، الأحد الماضي .

وقال محمد السبيعي، شقيق رامي ، كنا على ثقة من تحقيق رامي المركز الأول في مسابقة “أرنولد كلاسيك أوروبا”، ويرفع كأس البطولة، ليعوض الظلم الذي تعرض له في مسابقة بطولة ”مستر أوليمبيا 2017” التي نظمها الاتحاد الدولي لكمال الأجسام والتي أقيمت في أمريكا، بحصوله على المركز الثاني، وكان يستحق المركز الأول .

وأضاف شقيق رامي السبيعي، لصحيفة اليوم السابع”، نفتخر بما حققه رامي، مؤكداً أن رامي سيسيطر على بطولات العالم لكمال الأجسام ، إن شاء الله لسنوات طويلة لصغر سنه، ولقوته وتناسق جسده، مشيرًا إلى أن رامي استعرض عضلاته أمام لجنة التحكيم فى المسابقة، قبل أن تعلن لجنة التحكيم عن فوزه بالمركز الأول في مسابقة “أرنولد كلاسيك” لكمال الأجسام.

وقالت والدة رامي ، إن الله استجاب لها مؤكدة أنها تابعت المسابقة خلال اليوت يوب، مؤكدة أنه اتصل بها هتافياً قبل بدء المسابقة وطمأنته بأنه سيحقق المركز الأول، واتصل بها عقب فوزه، ليؤكد لها أن دعواتها ورضاها من رضا الله عليه فحقق ما تمناه.

يذكر أن رامي السبيعي وُلد عام 1985 بمركز بلطيم بكفر الشيخ، وبدأ مسيرته التدريبية فى ”أوكسجين جيم” بالكويت عام 2010، وحقق وزن 200 رطل عام 2011، وآمنت دولة الكويت بموهبته وأفردت له الرعاية الكاملة في صالات التدريب بنادي “أوكسجين جيم”، ليبدأ مشوار تألقه في رياضة كمال الأجسام، التي لا يتابعها الكثير في مصر، ورغم توفير دولة الكويت كافة الإمكانيات التي جعلت “Big Ramy” يصل إلى ما عليه الآن، أصر رامي ممدوح السبيعي على تمثيل اسم مصر في جميع البطولات التي يشارك فيها،و سجل رامي أول ظهور له على مسرح ”مستر أوليمبيا للهواة” عام 2012 وكان وزنه 286 رطلا، وحقق المركز الأول، كما فاز ببطولة ”New York Pro” عام 2013.

ودون رامي أول ظهور له في البطولة الأكبر ”Mr. Olympia” عام 2013، وتمكن من إحراز المرتبة الثامنة بين العديد من النجوم، ليتم تصنيفه ضمن أفضل 10 لاعبين، كما شارك السبيعي في مستر أوليمبيا للمحترفين أعوام: 2014 “مركز سابع”، و 2015 “مركز خامس” و2016 “مركز رابع”، حتى تفوق العام الحالي ووصل إلى المركز الثاني، وعمل رامي تحت توجيهات مدربه الأمريكي دينيس جيمس، الذي أشاد بالنجم المصري قائلا: ”إن رامي لديه الكثير من الإمكانيات ولديه حجم وكتلة كبيرة بشكل لا يصدق”.

و”بيج رامي” هو أول لاعب مصري وعربي يحرز المركز الأول في بطولة “أرنولد كلاسيك” الشهيرة التي استضافتها البرازيل عام 2015، بحضور الممثل الأميركي الشهير آرنولد شوارزينغر، وحصل وقتها على جائزة مالية بلغت 130 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة “هامر” وساعة ماركة “روليكس”، حيث تتفوق “أرلوند كلاسيك” على “مستر أوليمبيا” في الهيبة والشعبية، ويتعاون بيج رامي مع خبير التغذية بدر بوداي، والذي جعله يظهر في فورمة أفضل هذا العام، ليحقق إنجازًا غير مسبوق في تاريخ مصر والعرب بهذه الرياضة.