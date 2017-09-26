النجم التركي أنجين ألتن يهدي زوجته فيلا يبلغ ثمنها 10 ملايين ليرة تركية

أرطغرل الممثل الأسطورة الذي يحظى بملايين المعجبين والمعجبات في داخل تركيا وخارجها يهدي زوجته منزلاً يقدر سعره بـ 10 ملايين ليرة تركية.

ووفقاً لصحيفة حرييت فإن أنجين ألتن سجل ملكية الفيلا الفاخرة ذات الثلاثة طوابق الواقعة في الشق الآسيوي من مدينة إسطنبول باسم زوجته نسلي شاه ألكوتشلار.

وقال مقربون منه بأنه صرح قائلاً “هذا المنزل من حق زوجتي وابننا أمير”، وفق ما اورد موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، وتزوج الممثل التركي أنجين ألتن دوزياتن (38سنة) نسلي شاه ألكوتشلار (28سنة) عام 2014 ولديهما ابن يدعى “أمير آراس” لم يبلغ العامين.

يشار إلى أن نسلي شاه ألكوتشلار عملت في تقديم الأخبار الرياضية على قناة “سي إن إن تورك” الإخبارية منذ عام 2011، وأنها تملك شركة “RAYA” للأغذية العضوية.

أنجين ألتن بطل مسلسل قيامة أرطغرل الذي عرض على قناة TRT1 بأجزائه الثلاثة، ويستعد حالياً لعرض الجزء الرابع منه.

وكان الزوجان قد سافرا في الإجازة الصيفية إلى براري إفريقيا في رحلة وثائقية لتصوير حياة البراري هناك حيث شاركا العديد من الصور لهما على حساباتهما في السوشيال ميديا.