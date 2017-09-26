بشار الأسد يصدر مرسوماً يقضي بـ ” تعديل قانون تنظيم الجامعات “

أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 282 للعام 2017، القاضي بتعديل المادتين (117و171) من قانون تنظيم الجامعات، بما يمنع جواز النقل والتحويل من الجامعات غير السورية والجامعات الخاصة السورية إلى الجامعات السورية.

وأضاف المرسوم بحسب ما أوردت وسائل إعلام موالية، أنه “انسجاماً مع مبدأ تكافؤ الفرص، واختلاف آليات القبول المعتمدة بين الجامعات الحكومية السورية وغيرها”، مبينا أنه “يتم السماح بنقل الطلاب من جامعات حكومية غير سوريّة إلى الجامعات السورية إذا كان معدل الطالب في الشهادة الثانوية يخوله الالتحاق بالجامعة والكلية التي يرغب في النقل إليها في العام الدراسي الذي حصل فيه على شهادته الثانوية”.

ونص المرسوم على “السماح بنقل الطلاب السوريين من هذه الجامعات إلى الجامعات السورية في حال وجدت مبررات لنقلهم من بعض البلدان”.

كما نص المرسوم على أنه “لا يجوز التحويل أو النقل في درجتي الماجستير أو الدكتوراه بين الجامعات السورية أو من جامعات خاصة سورية أو جامعات غير سورية إلى الجامعات السورية”.