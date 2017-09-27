العراق يبلغ شركات طيران أجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة

العراق يبلغ شركات طيران أجنبية بوقف الرحلات إلى كردستان يوم الجمعة

أرسلت هيئة الطيران المدني العراقية إخطارا لشركات الطيران الأجنبية لإبلاغها بأن الرحلات الجوية الدولية إلى مدينتي أربيل والسليمانية في إقليم كردستان العراق ستتوقف اعتبارا من الساعة 1500 بتوقيت جرينتش يوم الجمعة على أن يسمح بالرحلات الداخلية فقط.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قال يوم الثلاثاء إن الرحلات الجوية ستتوقف اعتبارا من الساعة الثالثة عصرا يوم الجمعة (1200 بتوقيت جرينتش).(REUTERS)