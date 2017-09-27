رئيس برلمان بشار الأسد ” نجدت أنزور ” تعليقاً على استفتاء كردستان : النزعات الإنفصالية ضارة و لا تعبر عن رأي إخوتنا الأكراد

صرح رئيس برلمان بشار الأسد المكلف، نجدت أنزور، في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق، يأتي بالتزامن مع دعم أمريكي في سوريا لـ”قوات سوريا الديمقراطية”.

وقال أنزور، في حديثه للوكالة عن الاستفتاء: “هذا عمل ضار جدا وأول المتضررين هم سكان الإقليم، وكل النزعات الانفصالية، ولا يوجد اسم آخر، هي نزعات تضر أول ما تضر بالذين يتم استدراجهم عاطفياً ويتم التحدث باسمهم، ونحن لدينا معلومات يقينية ومؤكدة أنها لا تعبر عن رأي عام يشمل كل إخوتنا الأكراد في العراق الشقيق، وهذا الأمر يتم مزامنته مع دعم أمريكي في سوريا فيما يتم دعم من ما يسمى بـ قسد”.

وأضاف أنزور: “لو أن الواقع الديموغرافي في سوريا مختلف كليا عن العراق والمحيط، إذ لا توجد في سوريا حالة الغالبية السكانية بل هناك توزع وتنوع عال ديموغرافيا، إلا أن اليد الإسرائيلية ومن خلفها الأمريكية شديدة الوضوح في كل ما يجري والتزامن مع انتصارات الجيش على الإرهاب ومحاولات مسابقته بدعم أمريكي لمحاولة فرض واقع بينه جدا وهي آيلة إلى الفشل لأنها لا تستند لا إلى القانون الدولي ولا إلى إرادة مجمل الشعب السوري ولا هي مستندة إلى الدستور والقوانين المرعية في سوريا”.