أوزيل و مارسيال في صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد و آرسنال

أوزيل و مارسيال في صفقة تبادلية بين مانشستر يونايتد و آرسنال

كشفت تقارير صحفية بريطانية النقاب عن وجود صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين #مانشستر_يونايتد الإنكليزي ومواطنه #آرسنال خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “ديلي ستار” أن الصفقة التبادلية تقضي بانتقال المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال من مانشستر يونايتد إلى آرسنال مقابل انتقال عكسي لصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل من الغنرز إلى الشياطين الحمر.

وينوي الفرنسي أرسين فينغر، المدير الفني لنادي أرسنال تدعيم صفوف المدفعجية، حيث يرغب في ضم أنطوني مارسيال من مانشستر يونايتد، مستغلا معاناة اللاعب في الحصول على مركز أساسي مع البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني للشياطين الحمر.

وأوضحت الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يرغب في ضم أوزيل، وبالتالي فإنه قد يستغل رغبة آرسنال في ضم مارسيال لإتمام الصفقة التبادلية.

وأكدت الصحيفة أن فينغر قد يحاول التوصل مع مانشستر يونايتد، من أجل ضم مارسيال، مقابل تسهيل عملية انتقال أوزيل إلى مسرح الأحلام، وفق ما اوردت صحيفة إيلاف، وينتهي عقد اللاعب الدولي الألماني مسعود أوزيل، مع أرسنال بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يتضح موقفه من التجديد.

وذكرت صحيفة “ميرور” البريطانية، أن أوزيل لا ينوي تجديد عقده مع أرسنال، وأنه يفضل الانتقال مجانا إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنكليزي، من أجل العمل مجددا تحت إشراف مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وسبق أن عمل اللاعب الألماني مع جوزيه مورينيو حينما كان “سبيشال وان” مدربا لريال مدريد الإسباني، الذي كان قد تعاقد معه من صفوف فيردر بريمن بعد تأللقه في كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.