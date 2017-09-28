قائد الحرس الثوري الإيراني : بشار الأسد يدافع عن الثورة الإسلامية .. و لم نخض الحرب دفاعاً عنه !

قائد الحرس الثوري الإيراني : بشار الأسد يدافع عن الثورة الإسلامية .. و لم نخض الحرب دفاعاً عنه !

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، أن خوض إيران للحرب في سوريا لم يكن من أجل الدفاع عن بشار الأسد.

وأضاف في كلمة خلال مؤتمر لقادة الحرس الثوري الإيراني في خوزستان بمنطقة الاحواز جنوب البلاد، الأربعاء، أن “إيران خاضت تلك الحرب باعتبار أنها ستؤدي إلى انتصار أو هزيمة محور المقاومة والثورة الإسلامية الإيرانية”.

وتابع “مصير الجمهورية الإسلامية مرتبط بهذه الحروب”، مشيرا إلى أن “بشار الأسد يدافع عن الثورة الاسلامية بدوافع مختلفة، كالعداء لإسرائيل”.

وأوضح في سياق حديثه عن الحرب في سوريا أن الأخيرة “تشكل موقعا مصيريا بالنسبة لإيران كونها جارة لفلسطين المحتلة وقريبة من العراق”. (RT)