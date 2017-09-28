مطار أربيل يعلن تعليق جميع الرحلات الدولية اعتباراً من الجمعة

علن مطار أربيل في كردستان العراق، تعليق جميع الرحلات الدولية من المطار وإليه، اعتباراً من مساء الجمعة، غداة قرار في هذا الصدد من الحكومة العراقية.

وقالت مديرة المطار تالار فائق صالح لوكالة فرانس برس الخميس، “جميع الرحلات الدولية، من دون استثناء، من مطار أربيل وإليه، ستعلق اعتباراً من الساعة السادسة (15,00 ت غ) من مساء الجمعة، إثر قرار مجلس الوزراء العراقي ورئيس الحكومة حيدر العبادي”.

في السياق ذكرت شركة الخطوط الجوية القطرية في موقعها الإلكتروني الخميس، أنها ستلغي الرحلات إلى شمال العراق الكردي اعتباراً من 29 سبتمبر/ أيلول وحتى أول أكتوبر /تشرين الأول بطلب من سلطات الطيران المدني العراقية.

وقالت الشركة في بيان، إن الرحلات من وإلى أربيل والسليمانية ألغيت بعد أن ذكرت السلطات العراقية أن كل الرحلات الجوية ستعلق اعتباراً من الجمعة لمطاري المدينتين. (AFP)