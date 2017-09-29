” إل جي ” تطلق أول هاتف ذكي بتكنولوجيا طاردة للبعوض و الحشرات

” إل جي ” تطلق أول هاتف ذكي بتكنولوجيا طاردة للبعوض و الحشرات

أطلقت شركة #إل_جي هاتفاً ذكياً جديداً يندرج ضمن سلسلتها الشهيرة بالعلامة التجارية “كيه”، مزود بتكنولوجيا طاردة للبعوض والحشرات مركزة في الجهة الخلفية من الهاتف، الذي سيتاح قريباً بالأسواق الهندية بسعر 7900 روبية.

وأكدت الشركة الكورية الجنوبية سلامة وأمان هذه التكنولوجيا التي طرحتها سابقاً في أجهزة التكييف والتلفزيون الخاصة بها، وهي عبارة عن مضخة ضخمة أسفل الجهة الخلفية من الجهاز حيث تُطلق موجات فوق صوتية تطرد البعوض.

وأوضحت إل جي أن تقنيتها لطرد البعوض والحشرات ستعمل بالكيفية ذاتها في أجهزة التكييف والتلفزيون، غير أنها في هاتف “كي 7 آي-K7i”، ستعمل بصمت دون أن تصدر صوتاً مزعجاً أو ينبعث منها رائحة تضر بالجهاز التنفسي أو عين المستخدم، بل وصفته بأنه صديق للمستخدم وآمن جداً على صحته.

ومن حيث المواصفات التقنية فيأتي هاتف “K7i” وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية كالتالي:

1- شاشة 5 بوصة بدقة 720×1280 بكسل.

2- معالج رباعي النواة بسرعة 1.4 غيغاهيرتز.

3- ذاكرة عشوائية سعتها 2 غيغابايت.

4- سعة تخزين داخلية 16 غيغابايت قابلة للزيادة حتى 256 غيغابايت عبر منفذ “مايكرو إس دي”.

5- يعمل بنظام تشغيل “أندرويد 6.0-مارشملو”، ولا معلومات حول تحديث للنسخة “نوغا”.

6- كاميرا خلفية بفلاش بدقة 8 ميغابكسل، وأمامية بدقة 5 ميغابكسل للسيلفي ومكالمات الفيديو.

7- بطارية قابلة للإزالة سعتها 2500 ميللي أمبير/ساعة قد لا تدوم أكثر من يوم إلى أن يعاد شحنها.

8- يدعم شبكات الجيل الرابع “إل تي إي” وواي فاي وبلوتوث 4.0 وجي بي إس وإن إف سي للاتصالات قريبة المدى.

9- يحتوي على منفذ سماعات جاك 3.5 مم ومايكرو يو إس بي 2.0، ومنفذين لشريحتي اتصال ومنفذ للبطاقة الخارجية “مايكرو إس دي”.

10- سمكه 8.1 ملم ووزنه 138 غراماَ، وسيتوفر فقط باللون البني.