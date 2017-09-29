” برغر كينغ ” تطالب بوقف عرض فيلم ” It ” لسبب غريب

لكل نجاح ضريبة لا يستهان بها يدفع ثمنها الناجحون، خاصة عندما يكون الطرفان ناجحان، فالأول هو فيلم It أحدث إصدارت ستيفن كينغ، والذي حطم الأرقام القياسية في السينما، بينما الطرف الآخر هو سلسلة المطاعم الشهيرة برغر كينغ، والتي يبدو أن نجاح الأول لم يروقها.

وتقدمت سلسلة مطاعم برغر كينغ الروسية، بشكوى رسمية إلى هيئة الرقابة، تطالب فيها بوقف عرض فيلم الرعب الشهير IT من دور العرض، وذلك بسبب تشابه المهرج بيني وايز في الفيلم والصورة الرمزية التي تشتهر بها سلسلة مطاعم منافستها ماكدونالدز، مما يعني مزيداً من الدعاية للمطعم المنافس لها، حسبما ذكر موقع هوليود ريبورتر.

واعتبرت برغر كينغ أن المهرج بيني وايز وهو الشخصية المحورية في الفيلم، يتشابه إلى حد كبير مع الشعار الرمزي الخاص بسلسلة مطاعم ماكدونالدز، وهو ما اعتبرته شكلاً من أشكال الدعاية المباشرة لمنتج منافس لها، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية، ومن ناحية أخرى، أوضحت سلسلة مطاعم برغر كينغ أن استمرار عرض فيلم IT، سيؤثر سلباً أيضاً على منافستها ماكدونالدز، بسبب تقديم الفيلم شخصية المهرج بشكل مرعب.

وحقق فيلم IT منذ طرحه في السابع من سبتمبر بدور العرض الروسية إيرادات كبيرة وصلت إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، فيما أكدت دائرة مكافحة الاحتكار الاتحادية أنها تلقت الشكوى التي قدمها مطعم برغر كينغ ومازالت قيد الدراسة، إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي قرار بعد بهذا الشأن.

وتدور أحداث الفيلم حول وحش يتخفى في هيئة مهرج يدعى بيني وايز، ولديه تاريخ لا يستهان به من جرائم القتل والعنف تمتد على مدى قرون، ويسعى لاصطياد الأطفال واحداً تلو الآخر.