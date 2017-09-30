في استمرار لمجازر الغوطة و إدلب و حلب صباحاً .. عشرات الشهداء و الجرحى في مجزرة ليلية لطائرات بوتين و الأسد بأرمناز ( فيديو )
في استمرار لمجازر الغوطة و إدلب و حلب صباحاً .. عشرات الشهداء و الجرحى في مجزرة ليلية لطائرات بوتين و الأسد بأرمناز ( فيديو )
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