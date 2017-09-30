الرئيسية/ أهم الأخبار/ في استمرار لمجازر الغوطة و إدلب و حلب صباحاً .. عشرات الشهداء و الجرحى في مجزرة ليلية لطائرات بوتين و الأسد بأرمناز ( فيديو )

في استمرار لمجازر الغوطة و إدلب و حلب صباحاً .. عشرات الشهداء و الجرحى في مجزرة ليلية لطائرات بوتين و الأسد بأرمناز ( فيديو )