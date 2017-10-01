إلغاء مباراة في الدوري الفرنسي بعد انهيار مرعب لجزء من مدرجات الجماهير ( فيديو )

إلغاء مباراة في الدوري الفرنسي بعد انهيار مرعب لجزء من مدرجات الجماهير ( فيديو )

أعلن مراقب مباراة أميان ضد ليل في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، السبت، أنها ألغيت بعد انهيار حواجز بالملعب وتعرض ثلاثة أشخاص لإصابات خطيرة.

وقال المراقب نويل مانينو “في ضوء ما حدث وبعد إصابة نحو 20 شخصا من بينهم ثلاثة بإصابات خطيرة قررنا عدم استئناف المباراة”، مشيراً إلى أن حواجز السلامة انهارت في مدرجات الفريق الزائر.

وتقدم ليل بهدف بعد مرور 15 دقيقة.

وقال مصدر مقرب من السلطات المحلية لرويترز “بعد هدف ليل احتفل مشجعو ليل واحتشدوا عند أحد الحواجز قبل أن ينهار، أصيب 18 شخصا منهم ثلاثة بإصابات خطيرة”.

وعاد لاعبو ليل والمدرب مارسيلو بيلسا إلى أرض الملعب لتحية المشجعين في المدرجات. (REUTERS)