صحيفة تركية : قوميون أتراك ينشرون صورهم مع السلاح .. ” مستعدون للتوجه إلى كركوك “

قالت صحيفة “زمان” التركية المعارضة، إن استفتاء استقلال كردستان العراق جدل داخل تركيا بشأن التدخل العسكري في شمال العراق، ومع تواصل الجدل عن التدخل العسكري أعلن رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشالي أن نحو 5 آلاف قومي على الأقل مستعدون للمشاركة في التدخل بالمدن التي يقطنها التركمان وفي مقدمتهم كركوك.

وفي توضيح منه لتصريحات بشهالي أفاد نائب رئيس حزب الحركة القومية سميح يالشين أن تصريحات بشهالي تهدف إلى الإبقاء على آمال التركمان حية.

وأضافت الصحيفة أنه “مع استمرار الجدل بشأن الخمسة آلاف قومي المترقبين لفتت الصورة التي نشرها نائب رئيس كتائب الذئاب الرمادية بمدينة إسطنبول المقربة من الحزب القومي التركي دنيز جوزل أي الأنظار، حيث يظهر في الصورة جوزل أي وهو يحمل سلاح آلي وبجواره رئيس تنظيم الذئاب الرمادية بمنطقة كاغيت هانة أنجين كاياجيك وهو يحمل الكلاشينكوف”.

وكان بهشالي قد صرح أن الحزب يأخذ في عين الاعتبار كل المحن والصعاب فيما يخص إحياء الروح التركية وضمان بقائها وكشف الغمة عن المدن التركمانية وأنه يتوجب على الجميع إجراء حساباتهم بناء على هذا.

وأثارت الصورة التي نشرها جوزال تساؤلات حول الـ 5 آلاف قومي على الأقل المستعدين لدخول كركوك، بحسب الصحيفة.

وعلى الصعيد الآخر أعلنت كتائب ألبرين المقربة لحزب الاتحاد الكبير القومي المحافظ عن توجه 200 متطوع بعد الخامس من تشرين الأول المقبل إلى مدينة كركوك التي تم إدراجها ضمن استفتاء استقلال كردستان. (ZAMAN)