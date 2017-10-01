فيروز سعد .. امرأة تحلم بلقب “ أول مسلمة بالكونغرس الأمريكي ”

تنافس الأمريكية فيروز سعد على أحد مقاعد الكونغرس عن ولاية ميشيغان، كأول مسلمة تسعى لدخول المؤسسة الدستورية الأولى بالولايات المتحدة.

وتنحدر فيروز (34 عامًا) من عائلة لبنانية هاجرت إلى مدينة ديربورن في ولاية ميشغيان (غرب)، قبل نحو 30 عامًا.

وفي حديث مع صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، السبت، قالت فيروز إن هدفها من التنافس كمستقلة على مقعد للكونغرس نابع من “رغبتها في أن تكون جزءًا من عملية اتخاذ القرار” في البلاد. وأضافت أن “المشكلات التي يعاني منها المهاجرون والأمريكيون المسلمون تعود إلى غياب الأصوات المتعددة عند اتخاذ القرارات السياسية”.

وأشارت إلى أنها لا تطمح لتكوين حملة مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها ترغب في الكفاح ضد أجندته السياسية.

وفي حال تمكنت فيروز من الفوز كأول مسلمة بمقعد في الكونغرس الأمريكي، في الانتخابات المقررة في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، ستكون بذلك قد أطاحت بمنافسها الجمهوري، النائب الحالي، دايف تروت.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ عام 1967 يسيطر الجمهوريون على مقاعد ولاية ميشغان في الكونغرس الأمريكي.

ويضم الكونغرس الأمريكي، حاليا، في عضويته نائبين مسلمين هما كيث إليسون عن ولاية مينوسوتا، وأندريه كارسون عن ولاية إنديانا، لكن لم يسبق أن دخلت المؤسسة البرلمانية العريقة سيدة مسلمة.

لكن ترشحت سيدات مسلمات من قبل على مقاعد الكونغرس، بينهن الصومالية إلهان عمر عن ولاية مينيسوتا عام 2016، وشيري سودوث عن ولاية كاليفورنيا عام 2014.

ويشكل مسلمو ميشغان 2.75 في المئة من إجمالي عدد سكان الولاية المقدر بنحو 10 ملايين نسمة، حسب بيانات رسمية.

ويعيش في الولايات المتحدة 3.3 ملايين مسلم من إجمالي عدد السكان البالغ 321.4 مليون نسمة، حسب إحصاء لمركز للأبحاث عام 2015. (ANADOLU)