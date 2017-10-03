العراق : التلفزيون الحكومي يطلق للمرة الأولى في تاريخه نشرة أخبار باللغة الكردية

بثت قناة “العراقية” التلفزيونية الحكومية، الإثنين، للمرة الأولى في تاريخها نشرة أخبار باللغة الكردية، في خطوة تأتي بعد أسبوع من الاستفتاء على الاستقلال الذي أجراه إقليم كردستان العراق وعارضته بشدة الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبدأت النشرة الإخبارية باللغة الكردية في تمام السابعة مساء (16:00 توقيت غرينتش) واستغرقت حوالى 10 دقائق وتناولت الشأنين المحلي والدولي.

وقال مدير العراقية كريم حمادي “هذه هي المرة الأولى التي نبث فيها أخبارا بالكردية على القناة التلفزيونية وعلى إذاعة العراقية”.

وصوّت الأكراد العراقيون في 25 سبتمبر/أيلول بنسبة تقترب من 93 في المئة لصالح الاستقلال في استفتاء غير ملزم شكل تحديا للحكومة المركزية التي ردت باتخاذ إجرءات انتقامية.

ومن بين هذه الإجراءات وقف الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية في الإقليم الكردي. (AFP)