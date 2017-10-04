السعودية : القبض على داعية ” كفّر ” ناصر القصبي

قالت قناة العربية، إن المحامي عبد الرحمن اللاحم أكد أنه تم القبض على مكفّر الفنان ناصر القصبي (الداعية سعيد بن فروة) تمهيداً لإيداعه السجن العام، في السعودية.

وقال في تغريدة بثها عبر حسابه الرسمي في تويتر: “‏تم القبض على الشخص الذي سبق وأن صدر بحقه حكم قضائي لتكفيره الأستاذ ناصر القصبي، وسيتم ترحيله للسجن العام تنفيذاً للحكم القضائي”.

والقضية التي اشتعلت شرارتها في يونيو/حزيران 2015، وأشعلت الرأي العام، صدر بها حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن، بعد مداولات، يقضي بحبس بن فروة 45 يوماً نظير التكفير والتشهير والسب بكلمات وألفاظ نابية من على منبر صلاة الجمعة.