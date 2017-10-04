السويداء : اعتقال قيادي تابع لرئيس فرع الأمن العسكري في منزل للإعلامي فيصل القاسم و اعترافه بالوقوف وراء حوادث الاختطاف و المتاجرة بالفتيات

السويداء : اعتقال قيادي تابع لرئيس فرع الأمن العسكري في منزل للإعلامي فيصل القاسم و اعترافه بالوقوف وراء حوادث الاختطاف و المتاجرة بالفتيات

قالت شبكات إخبارية محلية موالية، في السويداء، إن شباناً من “آل مزهر” الذين تنتمي إليهم الشابة “كاترين مزهر” التي اختطفت وأثارت قصدها جدلاً واسعاً في السويداء، اختطفوا قائد ميليشيا نظامية يدعى “أنور الكريدي” قيل إنه تابع لرامي مخلوف وجمعية البستان التي يملكها.

وقال الإعلامي السوري “فيصل القاسم” عبر صفحته في فيسبوك، إن مجموعة من “أشاوس السويداء اعتقلوا الكريدي في أحد بيوتي التي استولى عليها، واعترف بعظمة لسانه أنه يقف وراء اختطاف بنات السويداء والمتاجرة بهن”.

وأضاف القاسم: “عندما كنا نقول لأهلنا في السويداء إن وفيق ناصر رئيس الأمن العسكري مسؤول عن عمليات الاغتيال وخاصة اغتيال الشيخ الشهيد أبي فهد وحيد البلعوس وعمليات الاختطاف ونشر المخدرات والدعارة في السويداء كانوا يتهموننا بالعمالة”.

وكان أهالي الفتاة المختطفة التي لم يعرف مصيرها، أعدموا في الثاني عشر من أيلول الماضي ثلاثة من المسلحين الموالين للنظام، بعد أن ثبت أنهم متورطون باختطافها، وأنهم يتبعون للمخابرات العسكرية، والهدف هو تجارة الأعضاء البشرية.

الجدير بالذكر أن سلطات النظام في السويداء تقف موقف المتفجر أمام الحوادث التي يتدخل بها مشايخ الطائفة، أو تكون مرتبطة بالعائلات الكبرى في المحافظة.

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