بالفيديو .. إطلاق ” نجم ماسي ” لإضاءة السماء ليلاً !

طور الباحثون قمرا اصطناعيا “ماسيا” لإضاءة السماء ليلا، كجزء من مشروع فني جديد، وصُمم العاكس المداري من مادة خفيفة الوزن مماثلة لمادة البوليستر (Mylar). ومن المقرر إطلاقه على صاروخ سبيس إكس (فالكون 9) في عام 2018، على ارتفاع 350 ميلا فوق الأرض، حيث سيكون مرئيا بالعين المجردة.

ويعمل الفنان تريفور باغلن، مع متحف نيفادا للفنون على هذا المشروع. ويقول المتحف، وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم: “العاكس المداري هو قمر اصطناعي لن يكون له أي أغراض تجارية أو عسكرية أو علمية، وسيكون مرئيا من الأرض دون الحاجة إلى التلسكوب ومتاحا للجميع”.

وتم احتواء القمر الاصطناعي في صندوق يعرف باسم “CubeSat”، لينطلق منه في المدار الأرضي المنخفض ويبدأ بالتضخم الذاتي مثل البالون.

وينعكس ضوء الشمس على القمر “الماسي”، ما يجعله مرئيا من الأرض بالعين المجردة، مثل نجم اصطناعي مشرق يتحرك ببطء، ويمكن مراقبة بيانات الرحلة الفضائية من الموقع الآتي: orbitalreflector.com.

وقال الفريق: “عندما بدأنا العمل مع مهندسي الفضاء لبناء مركبة فضائية جاهزة للطيران، لعبت الفيزياء دورا محوريا”.

وأوضح الفنان المسؤول عن المشروع، أن العاكس المداري مستوحى من تاريخ الرحلات الفضائية، وتجارب ناسا المنسية.

الجدير بالذكر، أن شركة الطيران Global Western، تعمل مع تريفور باغلن ومتحف نيفادا للفن، من أجل تصميم وتصنيع العاكس المداري.