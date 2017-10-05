توقيف عشرات الأشخاص في السعودية بتهم التحريض و نشر “ أكاذيب ” عبر الإنترنت

توقيف عشرات الأشخاص في السعودية بتهم التحريض و نشر “ أكاذيب ” عبر الإنترنت

أعلنت السلطات السعودية مساء الاربعاء توقيف عشرات الأشخاص على خلفية قيامهم بنشر “اكاذيب” والتحريض على ارتكاب افعال جرمية.

وقال جهاز رئاسة امن الدولة في بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية انه رصد “مقاطع مرئيّة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ذات موضوعات مختلفة تؤلب على الشأن العام” وتحرض “بشكل مباشر وغير مباشر لارتكاب أفعال مجرمة شرعاً ونظاماً”.

واضاف انه تمكن من تحديد “أصحاب تلك المقاطع والقبض عليهم وعددهم 22 شخصا أحدهم قطري والبقية من الجنسية السعودية”، مشيرا إلى انه يجري حالياً “التثبت من حقيقة دوافعهم وارتباطاتهم “.

ولم يحدد جهاز امن الدولة طبيعة مقاطع الفيديو وما تحتويه.

من جهتها، اعلنت وزارة الداخلية توقيف 24 شخصا في منطقة حائل في وسط المملكة استخدموا مواقع التواصل الاجتماعي “في الترويج للأكاذيب والمبالغات” حول ملابسات قضية اجتماعية “بهدف إثارة الفتنة والنعرات القبلية”.

ولم توضح الوزارة حيثيات القضية، الا ان وسائل اعلام سعودية ذكرت انها مرتبطة برفض زواج فتاة من رجل من قبيلة اخرى.

وشهدت السعودية في الاسابيع الاخيرة توقيف عشرات الاشخاص بينهم رجال دين بارزون، من دون ان توضح اسباب اعتقالهم. (AFP)